Peking (AFP) Nach den verheerenden Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin ist eine junge Frau in Südchina festgenommen worden, die sich durch eine falsche Meldung über den angeblichen Tod ihres Vaters bei dem Unglück Spenden ergaunert haben soll. Die 19-Jährige soll über das Internet umgerechnet rund 12.500 Euro eingesammelt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam allerdings nicht an das Geld, weil ihr Internet-Konto gesperrt wurde, nachdem andere Nutzer sie als verdächtig gemeldet hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.