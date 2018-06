Tianjin (AFP) Das chinesische Militär hat am Sonntag erstmals eingeräumt, dass in dem am Mittwoch explodierten Gefahrgutlager im chinesischen Tianjin "hunderte Tonnen" hochgiftiges Zyanid gelagert waren. Nach Medienberichten handelte es sich um rund 700 Tonnen Natriumcyanid. Dabei handelt es sich um ein weißliches Pulver, das bei Einatmen, Kontakt mit der Haut und Verschlucken innerhalb kurzer Zeit tödlich sein kann. Eingesetzt wird Natriumcyanid vor allem in der Bergbauindustrie zur Gewinnung von Gold.

