Tianjin (AFP) In dem am Mittwoch explodierten Gefahrgutlager im chinesischen Tianjin sind nach Angaben des Militärs "hunderte Tonnen" hochgiftiges Zyanid eingelagert gewesen. Ein ranghoher Militärvertreter bestätigte am Sonntag erstmals die Präsenz der gefährlichen Chemikalie in dem Lager. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 112, fast 100 Menschen gelten noch als vermisst. Nach mehreren neuen Detonationen mussten weitere Anwohner ihre Häuser verlassen.

