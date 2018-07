Istanbul (AFP) Bei Anschlägen und Zusammenstößen mit mutmaßlichen PKK-Rebellen sind am Wochenende in der Türkei mindestens acht Sicherheitskräfte und drei Kurden getötet worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte den militanten Flügel der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der Aufstand werde einen "hohen Preis" haben. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zeigte in der "Bild am Sonntag" Verständnis für Ankaras Militäroffensive gegen die PKK.

