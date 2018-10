Berlin (AFP) Allein in die Forschung zur Grenzkontrolle und zur Abwehr von Migranten hat die EU in den vergangenen sechs Jahren fast 1,3 Milliarden Euro gesteckt. 1,265 Milliarden Euro seien seit 2009 an 21 Projekte gegangen, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" am Sonntag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. Zu den Projekten zählte demnach "Perseus", ein Projekt zur Verbesserung der Meeresüberwachung in der EU.

