Istanbul (AFP) Nach Deutschland beenden auch die USA ihren Patriot-Einsatz in der Türkei. Das zweijährige Nato-Mandat laufe im Oktober aus und werde nicht verlängert, die Raketen und ihr Bedienungspersonal würden abgezogen, hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung Washingtons und Ankaras. Demnach könnten die Ende 2013 stationierten Patriots aber, falls erforderlich, binnen einer Woche wieder in die Türkei zurückgebracht werden.

