Dortmund (AFP) Ein Unfall mit einer Ladung flüssigen Aluminiums hat auf der Autobahn A1 in Nordrhein-Westfalen die Fahrbahn in Brand gesetzt. Ein Lkw mit drei Aluminiumbehältern sei am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der A1 in der Nähe von Schwerte umgekippt, sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Eins der Gefäße sei dabei kaputt gegangen, so dass sich mehrere hundert Grad heißes, flüssiges Aluminium auf die Fahrbahn ergoss und diese stellenweise in Brand setzte.

