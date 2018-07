Scharbeutz (AFP) Ein 86-jähriger Geisterfahrer ist in Schleswig-Holstein 22 Kilometer über Bundesstraßen und Autobahnen gefahren und hat Autofahrer in Angst und Schrecken versetzt. Die Irrfahrt des Mannes endete mit einem Unfall, bei dem aber "auf wundersame Weise" niemand ernstlich verletzt wurde, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Scharbeutz am Sonntag sagte. Der Mann war am Sonntagmorgen in Lübeck-Travemünde zunächst in verkehrter Richtung auf eine vierspurige Bundesstraße gefahren. Anschließend setzte er seine Geisterfahrt auf der Autobahn A 226 fort, bevor er auf die A1 Richtung Hamburg wechselte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.