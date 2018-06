Berlin (AFP) Angesichts der Verödung vieler deutscher Innenstädte und der wachsenden Konkurrenz durch den Online-Handel hat der Handelsverband Deutschland (HDE) erneut eine Liberalisierung der Ladenschluss-Regelungen gefordert. "Die Ladenöffnung ist ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor für die Innenstädte", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der "Welt am Sonntag". Gerade in historischen Innenstädten gebe es bei flexibleren Öffnungszeiten "noch viel Potenzial". Stattdessen würden den Händlern immer neue, bürokratische Regelungen in den Weg gelegt, kritisierte Genth.

