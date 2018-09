Bremen (SID) - Innenverteidiger Matija Nastasic wird dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 monatelang fehlen. Dem 22 Jahre alten Serben riss am 1. Spieltag beim 3:0 (1:0) in Bremen die linke Achillessehne, er wurde bereits am Abend nach dem Spiel in Münster operiert. Nastasic, der in der vergangenen Winterpause von Manchester City nach Gelsenkirchen gekommen war, war in der 17. Minute nach einem Zweikampf mit Levin Öztunali ausgewechselt worden.

Für Nastasic kam der gelernte Mittelfeldspieler Roman Neustädter in die Partie. Abwehrchef Benedikt Höwedes laboriert noch immer an den Folgen eines Innenbandteilrisses, im schlimmsten Fall wird der Weltmeister erst Mitte der Hinrunde in den Kader zurückkehren. Neben dem gesetzten Joel Matip stehen Trainer André Breitenreiter derzeit nur die Nachwuchskräfte Kaan Ayhan (20) und Marvin Friedrich (19) als Innenverteidiger zur Verfügung.