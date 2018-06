Bremen (SID) - Ein Fan des FC Schalke 04 ist nach dem 3:0-Bundesligasieg der Gelsenkirchener am Samstag bei Werder Bremen durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dies teilte die Bremer Polizei am Sonntag mit. Nach kleineren Schlägereien in der Bremer Innenstadt wurden zwei Personen vorläufig festgenommen.