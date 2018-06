Rom (SID) - Der schwedische Schiedsrichter Jonas Eriksson leitet am Dienstagabend das Play-off-Hinspiel in der Relegation zur Champions League zwischen Lazio Rom und Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen (20.45 Uhr/Sky und ZDF). Assistiert wird der 41-Jährige an den Seitenlinien von seinen Landsleuten Mathias Klasenius und Daniel Wärnmark sowie von Stefan Johannesson und Markus Strömbergsson.