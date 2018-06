Berlin (dpa) - Ein Häftling hat in der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee eine Vollzugsbeamtin schwer verletzt. Er habe die Frau vorgestern zu Boden gerissen und ihr ins Gesicht und in den Rücken gestochen, sagte der Landesvorsitzende der Strafvollzugsgewerkschaft BSBD, Thomas Goiny. Er bestätigte damit einen Bericht der "B.Z. am Sonntag". Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wird morgen ein weiteres Mal operiert und vermutlich dauerhaft dienstunfähig sein. Ein Mithäftling und ein weiterer JVA-Mitarbeiter wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.