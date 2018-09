Jakarta (dpa) - In Indonesien sind nach dem Verschwinden eines Flugzeugs mit 54 Menschen an Bord offenbar Trümmer gefunden worden. "Wir haben Informationen bekommen, dass die Maschine an einem Berg zerschellt ist", sagte ein Sprecher des Such- und Rettungsdienstes. Der Unglücksort liege etwa 25 Kilometer von dem Zielflughafen der Maschine enfernt. Das Gelände sei gebirgig und umwegsam. "Wir schicken Personal zu der Stelle. Wir können die Region vermutlich am Morgen erreichen." Das Flugzeug war vorher vom Radar verschwunden.

