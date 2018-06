Tuchel mit glanzvoller Bundesliga-Premiere als Dortmund-Coach

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund ist im ersten Bundesliga-Spiel unter seinem neuen Trainer Thomas Tuchel zu einem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach gestürmt. Damit ist der BVB vorerst Zweiter hinter dem FC Bayern München. Erfolgreich ist auch Revierrivale FC Schalke 04 beim 3:0 auswärts gegen Werder Bremen in die Saison gestartet. Einen guten Auftakt hatten außerdem die Aufsteiger: Der FC Ingolstadt siegte beim FSV Mainz 05 1:0, der SV Darmstadt 98 kam zu einem 2:2 gegen Hannover 96. Außerdem besiegte Bayer Leverkusen die TSG 1899 Hoffenheim 2:1, der FC Augsburg unterlag Hertha BSC mit 0:1.

Podolski bewahrt Galatasaray vor Auftaktpleite

Sivas (dpa) - Lukas Podolski hat ein gelungenes Debüt in der türkischen Süper Lig gefeiert. Der 125-malige deutsche Fußball-Nationalspieler bewahrte seinen Club Galatasaray Istanbul am Samstag beim 2:2 (0:1) im Auswärtsspiel gegen Sivasspor mit dem Ausgleichstor neun Minuten vor Schluss vor einer Auftaktpleite. Podolski, der in der Sommerpause vom FC Arsenal zum türkischen Traditionsclub gewechselt war, stand neben dem niederländischen Starspieler Wesley Sneijder in der Startelf und spielte die gesamten 90 Minuten durch.

Bayer-Kapitän Lars Bender zieht sich Rückenstauchung zu

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen bangt vor dem Playoff-Hinspiel um die Champions-League-Teilnahme am Dienstag (20.45 Uhr) bei Lazio Rom um den Einsatz von Lars Bender. Der neue Bayer-Kapitän zog sich nach Angaben von Trainer Roger Schmidt in der Erstliga-Saisonauftaktpartie am Samstag gegen 1899 Hoffenheim (2:1) eine Rückenstauchung zu. Ob Nationalspieler Bender in der Partie bei Miroslav-Klose-Club Rom mitwirken kann, ist laut Schmidt offen. Bender war gegen Hoffenheim in der 60. Minute durch Neuzugang Admir Mehmedi ersetzt worden.

Dressur-EM: Kristina Bröring-Sprehe gewinnt EM-Silber

Aachen (dpa) - Kristina Bröring-Sprehe hat bei der Dressur-EM in Aachen die Silbermedaille gewonnen. Die 28 Jahre alte Reiterin aus Dinklage wurde am Samstag auf ihrem Hengst Desperados Zweite im Grand Prix Special. Sie musste sich nur der Britin Charlotte Dujardin auf Valegro geschlagen geben. Dritter wurde der Niederländer Hans Peter Minderhoud auf Johnson. Es war die zweite Medaille für die Gastgeber nach dem enttäuschenden dritten Rang in der Mannschafts-Wertung. Isabell Werth auf Don Johnson und Jessica von Bredow-Werndl auf Unee kamen im Special auf die Plätze sieben und acht. Die besten 15 der Prüfung qualifizierten sich für die Kür am Sonntag.

Mick Schumacher gelingt zweitbeste Saisonplatzierung in der Formel 4

Nürburg (dpa) - Mick Schumacher hat sein zweitbestes Saisonergebnis in der Formel 4 eingefahren. Der 16 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher belegte am Samstag im zweiten von insgesamt drei Rennen an diesem Wochenende auf dem Nürburgring den sechsten Platz. Zuvor hatte Mick Schumacher bereits mit dem neunten Rang im ersten Rennen sein bis dahin zweitbestes Saisonergebnis eingestellt und sich eine hervorragende Ausgangsposition für den dritten Lauf am Sonntag (15.35 Uhr/Sport1) verschafft.

Amateur-Boxer Florian Schulz gewinnt EM-Silber

Samokow (dpa) - Superschwergewichtler Florian Schulz aus Greifswald hat bei den Europameisterschaften der Amateure im bulgarischen Samokow die Silbermedaille gewonnen. Der 21 Jahre alte Schützling von Trainer Michael Timm unterlag am Samstagabend im Finale gegen den an Nummer eins gesetzten Kroaten Filip Hrgovic nach Punkten. Durch die Medaille von Florian Schulz blieb dem Deutschen Boxsport-Verband (DBV) die Blamage erspart, zum ersten Mal seit der Ausrichtung von Europameisterschaften im Jahr 1925 ohne Platzierung unter den ersten drei geblieben zu sein.

Eneco-Tour: Berliner Geschke wird bei Wellens-Sieg Dritter

Houffalize (dpa) - Tour-Etappensieger Simon Geschke hat auf der 6. Etappe der Eneco-Tour den Tagessieg verpasst. Der Berliner Radprofi fuhr am Samstag auf dem 208 Kilometer langen Teilstück von Heerlen nach Houffalize als Dritter durchs Ziel. Geschke hatte bei regnerischem Wetter 51 Sekunden Rückstand auf den Sieger Tim Wellens. Der Belgier fuhr einen souveränen Solosieg heraus, übernahm die Gesamtführung und steht vor der Titelverteidigung. Zweiter wurde Wellens Landsmann Greg Van Avermaet, der 49 Sekunden langsamer fuhr als der Tagessieger.