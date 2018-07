Islamabad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in Pakistan sind ein Provinzminister und mindestens zehn weitere Menschen getötet worden. Der Attentäter sprengte sich den Behörden zufolge am Sonntag nordwestlich der Hauptstadt Islamabad in die Luft. Im Nordwesten des Landes nahe der afghanischen Grenze wurden derweil bei Luftangriffen der Armee auf radikalislamischen Taliban und andere Aufständische laut Armee 40 Extremisten getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.