Köln (SID) - Der Ball rollt wieder in der Fußball-Bundesliga, ab Sonntag auch beim Vizemeister VfL Wolfsburg. Zum Auftakt um 15.30 Uhr empfängt der Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen feiert Trainer Armin Veh sein Comeback an der Seitenlinie. Ab 17.30 Uhr empfängt zudem der VfB Stuttgart den 1. FC Köln.

Nach seinem ersten Auftritt beim Testspiel in Zagreb präsentiert sich Basketball-Superstar Dirk Nowitzki erstmals seit seinem Comeback im Nationalteam auch den Fans in Deutschland. Ab 15.00 Uhr misst sich die deutsche Mannschaft in Bremen mit Kroatien. Mit dabei sind neben Nowitzki auch die anderen beiden NBA-Profis Dennis Schröder und Tibor Pleiß.

Bei der US PGA Championship steht die Entscheidung an. Am Sonntag gehen die Spieler beim vierten Major-Turnier der Saison auf die Schlussrunde. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer und der Ratinger Marcel Siem nehmen nach ihren guten Leistungen an den ersten beiden Tagen eine vordere Platzierung ins Visier.