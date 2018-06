Sofia (SID) - Drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Stuttgart wartet die Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Wie schon eine Woche zuvor in Budapest verpasste das DTB-Quintett beim Weltcup in Sofia beide Finals und kam im Mehrkampf auf den neunten Platz.

Letzter WM-Test ist am kommenden Wochenende im russischen Kasan ein weiterer Weltcup-Wettbewerb, dort starten dann auch die deutschen WM-Einzelgymnastinnen Jana Berezko-Marggrander und Laura Jung (beide Schmiden). Den Gruppen-Mehrkampf in Sofia gewann Russland vor Bulgarien und Weißrussland.