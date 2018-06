Colombo (AFP) Zur Sicherung der Parlamentswahlen am Montag in Sri Lanka haben die Behörden tausende Polizisten mobilisiert. Es seien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, um zu gewährleisten, dass die Wahl "friedlich" abläuft und dass es auch danach keine "Vorfälle" gibt, teilte die Polizei am Sonntag mit. 63.000 Polizeibeamte werden demnach landesweit zur Sicherung von Wahlbüros eingesetzt und weitere paramilitäische Einheiten wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Im Wahlkampf hatte es mehrere Anschläge gegeben.

