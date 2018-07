Beirut (AFP) Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Al-Nusra-Front hat in Syrien offenbar mehrere von ihr entführte und von den USA ausgebildete Kämpfer wieder freigelassen. "Sieben Kämpfer der Einheit 30, die von den Brüdern der Al-Nusra-Front festgehalten wurden, sind wieder frei", hieß es in einer am Sonntag über die sozialen Netzwerke verbreiteten Erklärung der Kampf-Einheit. Darin werden die radikalen Islamisten aufgefordert, auch die anderen von ihnen verschleppten Kämpfer sowie ihren Kommandeur wieder freizulassen.

