Washington (AFP) Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat am Samstag die Kritik ihres republikanischen Rivalen Jeb Bush zum US-Truppenabzug aus dem Irak zurückgewiesen. Bush hatte am Dienstag gesagt, der "voreilige Abzug" der US-Truppen Ende 2011 sei ein "tödlicher Fehler" gewesen, weil er ein Vakuum geschaffen habe, das die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausgenutzt habe. "Vor Gefahr wegrennen kann ebenso unklug sein, wie in Gefahr hineinrennen, und die Kosten waren gravierend", sagte Bush bei einem Auftritt in Kalifornien.

