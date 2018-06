Washington (AFP) Bei einer Luftfahrtshow in Chicago sind zwei Fallschirmspringer bei einem Zusammenstoß in der Luft teils schwer verletzt worden. Einer der Fallschirmspringer sei durch die Kollision offenbar bewusstlos geworden und habe eine "harte Landung" erlitten, als er bei der Chicago Air & Water Show ein Gebäude traf, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Samstag. Eine Sprecherin der US-Armeeeinheit Golden Knights sagte dem Sender NBC, der Fallschirmspringer ihres Teams habe operiert werden müssen und sei in lebensbedrohlichem Zustand.

