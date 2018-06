Dhaka (AFP) Nach dem grauenvollen Lynchmord an einem 13-jährigen Jungen in Bangladesch hat die Polizei 13 Verdächtige des Mordes beschuldigt. Wie ein Kriminalbeamter am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden die Anschuldigungen am Sonntag offiziell bei einem Gericht im nördlichen Sylhet eingereicht und angenommen. Zehn Männer seien nach dem Mord am 8. Juli festgenommen worden und hätten ihre Beteiligung an der Tat gestanden, die das ganze Land entsetzt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.