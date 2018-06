Sofia (AFP) Todesmutig ist eine 80-jährige Bulgarin mit einem Bungee-Seil von einer der höchsten Brücken Europas gesprungen. Penka Baleva wagte den Sprung in 190 Meter Tiefe von der Europabrücke in der Nähe der österreichischen Stadt Innsbruck, wie die Abenteurerin der Nachrichtenagentur AFP am Montag sagte. Es sei "ziemlich beängstigend" gewesen, aber dann habe sie es einfach gemacht, fügte Baleva am Telefon hinzu. "Es war wunderschön, mit dieser spektakulären Sicht in die Natur rundherum", schwärmte sie.

