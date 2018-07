Berlin (dpa) - Nach dem schweren Hackerangriff vor einigen Monaten wird der Bundestag sein Computersystem an diesem Donnerstag abschalten und mehrere Tage überarbeiten. Die Arbeiten sollten ursprünglich vergangene Woche starten, wurden aber wegen der am Mittwoch anstehenden Sondersitzung zu neuen Griechenland-Hilfen verschoben. Nun wird das IT-System vom Folgetag an überholt, wie ein Sprecher des Bundestags auf Anfrage mitteilte. Mitte Mai war bekanntgeworden, dass Bundestagscomputer Ziel einer Cyberattacke geworden waren. Unbekannte hatten per Trojaner Daten abgezweigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.