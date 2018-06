Paris (AFP) Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Rekordauftrag aus Indien eingeheimst: Die Billigfluggesellschaf IndiGo bestellt 250 Mittelstreckenflieger des neuen Modells A320neo, wie Airbus am Montag mitteilte. Es ist die gemessen an der Zahl der Maschinen größte Bestellung in der Geschichte von Airbus. Eine entsprechende Absichtserklärung hatte IndiGo bereits im vergangenen Oktober unterzeichnet, am Wochenende wurde die Bestellung nun besiegelt. Laut Listenpreis hat sie einen Wert von 26,5 Milliarden Dollar (knapp 24 Milliarden Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.