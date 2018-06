Nürnberg (AFP) Der Marktanteil von der 4G-fähigen Smartphones ist einer Analyse zufolge weltweit stark gestiegen. Fast 60 Prozent aller Smartphones, die im zweiten Quartal 2015 verkauft wurden, waren mit der 4G-Technologie ausgestattet, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Montag in Nürnberg mitteilte. 4G bezeichnet die Nachfolgegeneration des aktuellen Mobilfunkstandards 3G und bietet den Nutzern deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten für mobiles Internet. Da seit Anfang August ein großer Telekommunikationsanbieter auch in Indien die Technologie anbiete, sei 4G nun in "allen wichtigen Ländern" verfügbar, erläuterten die Marktforscher.

