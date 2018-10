Köln (AFP) Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Karl Josef Laumann, will politische Arbeit attraktiver für normale Werktätige machen. Wenn in Gemeinderäten oder Kreistagen die Fraktionssitzungen um 15.00 Uhr begännen, dann sei dies "eine große Herausforderung das mit seinem Arbeitgeber und seinem Arbeitsplatz hinzubekommen", sagte der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) am Montag auf WDR5. Dies müsse anders werden, "damit Menschen, die berufstätig sind, überhaupt ein kommunales Mandat annehmen können".

