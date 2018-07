Kabul (AFP) Mitten in Kabul ist am Montag eine deutsche Entwicklungshelferin laut afghanischen Sicherheitsbehörden entführt worden. Die Frau arbeite für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sagte ein Polizeisprecher in der afghanischen Hauptstadt. Afghanische Sicherheitskreise und der Chef einer anderen Nichtregierungsorganisation in Kabul bestätigten, dass es sich bei dem Opfer offenbar um eine deutsche GIZ-Mitarbeiterin handelt. Zunächst bekannte sich keine Gruppierung zu der Entführung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.