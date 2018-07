Berlin (AFP) Seit dem Inkrafttreten des Bestellerprinzips in Deutschland bieten neue Online-Portale Vermietern Hilfe bei der Mietersuche. Plattformen wie etwa devepo.de oder nesthub.de gäben sich mit weit weniger Geld für die Vermittlung zufrieden als Immobilienmakler, berichtet "Finanztest" am Montag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Makler stellen oft mehr als zwei Kaltmieten in Rechnung. Das Bestellerprinzip besagt, dass bei Mietwohnungen nun derjenige den Makler bezahlt, der ihn auch bestellt hat - also nicht mehr automatisch der Mieter.

