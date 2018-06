Düsseldorf (AFP) Immer mehr deutsche Rentner verbringen ihren Lebensabend im Ausland. Ihre Zahl ist im vergangenen Jahr um 1,7 Prozentpunkte auf knapp 226.000 gestiegen, wie die "Rheinische Post" am Montag unter Berufung auf Zahlen der Rentenversicherung berichtete. Am beliebtesten ist demnach für die Generation 65 plus das deutschsprachige Ausland. So fließen knapp 26.000 Renten in die Schweiz und gut 22.000 nach Österreich.

