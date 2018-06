Berlin (AFP) Trotz ihrer Insolvenz soll die Baufirma Imtech Deutschland ihre Arbeiten am Berliner Flughafenprojekt BER wie geplant fortführen. Wie die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) am Montag mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens geschlossen. Mit dieser Maßnahme sollten "die Folgen der Insolvenzankündigung von Imtech für den BER so gering wie möglich" gehalten werden, erklärte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld nach einer Sitzung des BER-Projektausschusses.

