Dresden (AFP) Nach dem Zeugenaufruf im Zusammenhang mit der Entführung einer 17-Jährigen aus dem Raum Meißen sind bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen. Eine konkrete Zahl sowie weitere Details nannte eine Polizeisprecherin am Montag in Dresden aber nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft waren mit dem Fall am Sonntagabend an die Öffentlichkeit gegangen. Anneli-Marie R. wird demnach bereits seit Donnerstag vermisst. Es liege eine Lösegeldforderung vor. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen die mutmaßlichen Täter rund 1,2 Millionen Euro von der Unternehmerfamilie fordern. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

