Kinshasa (AFP) Vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals in Zentralafrika hat sich die UN-Mission im Kongo mit einer Bilderkampagne gegen sexuelle Gewalt an ihre Mitarbeiter gerichtet. Die Friedensmission in der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) startete den Appell am Montag auf ihrer Internetseite, über den UN-Sender Radio Okapi sowie in den sozialen Netzwerken. Die Initiative betont den Ansatz von "Null Toleranz" gegenüber Blauhelmen und UN-Personal bei sexuellem Missbrauch.

