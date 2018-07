Aix-en-Provence (AFP) Das französische Ex-Topmodel Inès de la Fressange hat Ärger mit Umweltschützern und der Justiz: Die 58-Jährige muss ein rund 100 Quadratmeter großes Gebäude abreißen lassen, das sie ohne jede Baugenehmigung auf ihrem Anwesen in der südfranzösischen Provence errichten ließ. Das Berufungsgericht von Aix-en-Provence gab Fressange am Montag 30 Tage Zeit, das Gebäude zu zerstören - andernfalls muss das frühere Chanel-Model pro Tag Verzug 300 Euro Strafe zahlen. Geklagt hatte eine Umweltschutzgruppe, denn Fressanges Anwesen liegt mitten in einem Naturschutzgebiet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.