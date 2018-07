Paris (AFP) Hotelzimmer mit königlichem Ausblick: Direkt neben dem Schloss von Versailles soll in historischen Gemäuern ein Luxushotel entstehen. Die Schlossverwaltung bestätigte am Montag eine Ausschreibung, um drei Nebengebäude des weltberühmten Schlosses in ein Hotel umzuwandeln. Die drei Gebäude - das Hôtel du Grand Contrôle, das Hôtel du Petit Contrôle und der Pavillon der ersten hundert Stufen - stehen seit 2008 leer, zusammen bieten sie eine Fläche von 2800 Quadratmeter.

