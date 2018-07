Lille (AFP) Am Eurotunnel in Nordfrankreich haben zuletzt immer weniger Flüchtlinge versucht, nach Großbritannien zu gelangen. In den vergangenen Nächten gab es Behördenangaben vom Montag zufolge lediglich zwischen 130 und 300 Fluchtversuche. Ende Juli waren in manchen Nächten mehr als 2000 Fluchtversuche gezählt worden. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft Eurotunnel führte die sinkende Zahl der Fluchtversuche auf die neuen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zurück.

