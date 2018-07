Jayapura (AFP) Die Suche nach dem Wrack eines in Indonesien abgestürzten Passagierflugzeugs ist wegen schlechten Wetters unterbrochen worden. Dichter Nebel und Regen hinderten am Montag die rund 250 Soldaten, Polizisten und weiteren Helfer am Fortkommen in der dicht bewaldeten Gegend in der östlichen Provinz Papua, wie die nationale Such- und Rettungsbehörde erklärte. Mit Überlebenden unter den 54 Menschen an Bord wurde nicht gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.