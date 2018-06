Tokio (AFP) Sinkende Konsumausgaben und ein schwächelnder Export setzen der japanischen Wirtschaft zu: Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schrumpfte im zurückliegenden Quartal von April bis Juni um 0,4 Prozent, wie die japanische Statistikbehörde am Montag mitteilte. Nach Angaben von Analysten dämpften schlechtes Wetter und nur geringe Lohnerhöhungen die Kauflaune der Japaner. Zudem sei die Nachfrage nach japanischen Produkten in China und den USA enttäuschend gewesen. In den ersten drei Monaten des Jahres war die japanische Wirtschaft nach neuen Berechnungen noch um 1,1 Prozent gewachsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.