Kairo (AFP) Die Arabische Liga befasst sich am Dienstag bei einer außerordentlichen Sitzung womöglich mit der Bitte der international anerkannten libyschen Regierung, mit Luftangriffen im nordlibyschen Sirte den Vormarsch der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu stoppen. An dem Treffen am Dienstag in Kairo nähmen die ständigen Delgierten der Arabischen Liga teil, sagte der jordanische Botschafter bei der Liga, Bischer Chasawneh, am Sonntag. Es war unklar, ob ihnen eine offizielle Bitte Libyens um ein militärisches Einschreiten vorlag.

