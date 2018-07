Mexiko-Stadt (AFP) Die Ermordung des mexikanischen Fotoreporters Rubén Espinosa hat nun auch zu einem internationalen Aufschrei geführt: Schriftsteller, Journalisten und Intellektuelle haben einen offenen Brief an Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto geschrieben, in dem sie eine "sofortige und effektive Aufklärung" der Tat fordern. Die Unterzeichner, darunter der US-Autor Paul Auster und sein britischer Kollege Salman Rushdie, verlangen außerdem einen besseren Schutz für Journalisten in Mexiko.

