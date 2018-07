Wuppertal (dpa) - Im vergangenen November brannte der Erotik-Club "Beverly" in Solingen in Nordrhein-Westfalen völlig aus. Drei Menschen konnten sich gerade noch aus dem Gebäude retten. Im Prozess wegen versuchten Mordes wird für heute nun das Urteil erwartet. Zunächst sollen vor dem Wuppertaler Landgericht noch die Schlussvorträge gehalten werden. Angeklagt ist ein 42-Jähriger. Er soll in dem Club Benzin vergossen und das Gebäude angezündet haben, obwohl sich noch drei Menschen darin befanden. Es kam zu einem Großbrand, der Swinger-Club wurde vollkommen zerstört.

