Madrid (AFP) Beim traditionellen Stiertreiben in Spanien hat es in den vergangenen Tagen vier Todesfälle gegeben. In Lerín in der Nähe der nordwestlichen Stadt Pamplona rammte ein Stier einem 18-Jährigen ein Horn in den Bauch, wie die Regionalregierung von Navarra am Montag mitteilte. Der junge Mann wurde demnach am Sonntagabend verletzt und starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

