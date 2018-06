Pretoria (AFP) Im Fall des wegen fahrlässiger Tötung verurteilten südafrikanischen Sprintstars Oscar Pistorius hat die Staatsanwaltschaft offiziell Berufung eingelegt. Die erforderlichen Dokumente seien am Montag beim Obersten Berufungsgericht eingereicht worden, erklärte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Luvuyo Mfaku. Die Anklage will erreichen, dass der 28-jährige Sportler wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp schuldig gesprochen wird. Die Berufung war bereits bekannt, das Verfahren beginnt im November.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.