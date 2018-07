Bangkok (AFP) Thailand steht unter Schock: Bei dem schwersten Bombenanschlag in der Hauptstadt Bangkok seit Jahren sind am Montag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Ausländer. Mehr als 120 Menschen wurden laut Polizei durch die gewaltige Explosion an einem religiösen Schrein in einem belebten Geschäftsviertel verletzt, den viele Gläubige und Touristen besuchen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

