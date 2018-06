Kiew (AFP) Bei heftigen Kämpfen im Osten der Ukraine sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Ukrainische Behördenvertreter vermeldeten am Montag den Tod von drei Zivilisten und zwei Soldaten. Die Zivilisten wurden demnach in zwei von den Regierungstruppen kontrollierten Dörfern nahe der Hafenstadt Mariupol und der Rebellenhochburg Donezk getötet. 13 weitere Menschen seien verletzt worden. Die prorussischen Rebellen vermeldeten wiederum den Tod von fünf Zivilisten in Donezk und im Dorf Gorliwka rund 30 Kilometer weiter nordöstlich.

