New York (AFP) In New York ist US-Medienberichten zufolge die Stief-Enkelin von Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman von ihrem Freund erstochen worden. Die 33-jährige E'Dena Hines sei mit zahlreichen Stichwunden auf einer Straße in Manhattan gefunden worden, berichteten örtliche Medien am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Behörden. Sie sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

