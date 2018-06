Washington (AFP) Die USA haben China einem Medienbericht zufolge vor dem Einsatz von Geheimagenten gewarnt, die in den USA ansässige Chinesen zur Rückkehr in ihre Heimat drängen sollen. Ziel dieser Aktionen Pekings sei es, chinesische Staatsbürger, die wegen Korruption oder anderer Vergehen gesucht würden, zurück nach China zu schicken und illegale Gelder aufzutreiben, berichtete die "New York Times" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Beamte. Das US-Außenministerium habe China in den vergangenen Wochen offiziell aufgefordert, diese Aktivitäten einzustellen.

