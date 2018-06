Dhaka (AFP) Nach dem Mord an mehreren religionskritischen Bloggern in Bangladesch sind drei Verdächtige festgenommen worden, darunter auch ein Brite. Ein Sprecher des Schnellen Eingreifbataillons sagte am Dienstag, bei den Festgenommenen handle es sich um Mitglieder der mittlerweile verbotenen Islamistengruppe Ansarullah Bangla Team (ABT). Der 58-jährige Brite sei der Hauptverantwortliche für den Mord an zwei Bloggern vor einigen Monaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.