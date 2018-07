Berlin (AFP) Bei der Bundestagsabstimmung über das neue Kreditprogramm für Griechenland am Mittwoch muss Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder mit zahlreichen Gegenstimmen aus den eigenen Reihen rechnen. Bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion gaben 56 Abgeordnete von CDU und CSU eine Nein-Stimme ab, vier weitere enthielten sich, wie Teilnehmer am Dienstagabend berichteten. Eine Zustimmung zu dem neuen Milliardenprogramm ist jedoch nicht gefährdet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.